Antonino Pace e Concetta Scurria hanno incontrato i giornalisti insieme al loro avvocato, Marco D'Alessandro. "Sono dispiaciuto e disperato - ha detto Pace - per quello che è successo a Giuseppe. Se avessi saputo una cosa del genere non avrei mai permesso a nessuno di vivere in quella casa. Ci viveva mio figlio. Sto male, sono troppo disperato"."Avevo permesso a Giuseppe di abitare in quella casa in segno di amicizia, perché aveva fatto dei lavori: aveva sistemato le zanzariere e insieme agli altri residenti della zona ha pagato per la pulizia del fiume. Non sono un mostro, voglio abbracciare Giuseppe"."Abbiamo saputo quello che è successo l'indomani - dice la moglie -. Domenica mattina abbiamo acceso la tv e visto quelle immagini terribili. Noi abitiamo qui in città perché mio marito lavora qui, nessuno da Casteldaccia ci ha avvisato e mai avrei pensato che la famiglia Giordano era in pericolo, perché anche loro hanno la casa in città. Come mamma, come nonna - aggiunge Concetta Scurria - sono troppo disperata, siamo troppo colpiti al cuore. Vorrei morire io al posto loro".