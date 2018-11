A chiederlo sono i sindacati Csa, Cgil e Uil che, in una nota, puntano il dito contro un errore commesso nelle procedure di espletamento della selezione pubblica indetta da Palazzo delle Aquile che potrebbe provocare una pioggia di ricorsi. La commissione infatti si è basata sui titoli dichiarati dai 401 partecipanti, di cui un centinaio di dipendenti comunali, ma per i sindacati le schede di autovalutazione non riportano i punteggi auto dichiarati dai candidati “con significative decurtazioni della somma del punteggio dei titoli”.si verifichi la documentazione a supporto, redigendo così la graduatoria definitiva, cosa che in questo caso non sarebbe avvenuta. “La commissione – scrivono i sindacati in una nota – avrebbe proceduto alla valutazione dei titoli nell’ambito di 62 sedute senza valutare la documentazione, giungendo quindi a una graduatoria falsata. Inoltre agli ammessi è stata inviata la comunicazione di trasmettere entro 20 giorni copia dei titoli oggetto della scheda di autovalutazione, in evidente spregio alle norme”. Gli errori della commissione e il comportamento degli uffici potrebbero quindi provocare una pioggia di ricorsi e impugnative: “Ciò determina il protrarsi dell’insostenibile vacatio delle necessarie figure dirigenziali, con evidente sovraccarico di responsabilità da parte di tutto il personale e con grave ricaduta sui servizi erogati”.