Si svolgerà giorno 8 novembre alle ore 16,00 a Palermo presso l'aula Piersanti Mattarella (sala gialla) dell'Assemblea regionale siciliana la presentazione del libro di Monsignor Michele Antonino Crociata "Cristiani e Musulmani nei secoli", edito da Dario Flaccovio-Palermo". L'evento, promosso dall'Accademia Nazionale della Politica sarà presieduto da Bartolomeo Sammartino presidente dell'Accademia. Sarà presente l'autore.Dopo i saluti del Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, del conte Antonino Di Janni, delegato-vicario per la Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio e di Nicolò Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo, interverranno: Pasquale Hamel giornalista e direttore del Museo del Risorgimento di Palermo, Magdi Cristiano Allam giornalista e scrittore, Tommaso Romano Docente di Lettere e Presidente della fondazione culturale "Thule". Durante l'incontro è previsto un momento di libero dibattito e degli intermezzi musicali e canori curati da "I solisti dell'Operalaboratorio" di Palermo. Alla fine dell'incontro sarà omaggiata ai presenti una copia del libro.Nel testo, che alterna storia ed attualità, viene analizzato un problema difficile e da sempre irrisolto; un evento epocale, che ancora oggi assilla il mondo e, in particolare, l’Italia e l’Europa dopo le inondazioni barbariche (secoli II-V d. C.) e dopo gli incontri e scontri, spesso catastrofici, degli ultimi 14 secoli. Oggetto dello studio è l’esperienza delle odierne migrazioni afro-asiatiche nel vecchio continente, con gli interrogativi, a tratti scomodi, che ne scaturiscono.Al lettore, ma anche a chi si trova in posizioni di responsabilità politica e strategica, viene proposta una visione complessiva e diacronica del fenomeno, che affonda le radici nelle lezioni della storia per potere rispondere alle interpellanze e alle gravi esigenze del tempo presente.