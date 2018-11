PALERMO - E' morta nell'ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverata nel reparto di Rianimazione dal 21 ottobre scorso, Maria Concetta La Fiura, 82 anni, che era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale. La donna era a bordo di una Lancia Y che, in via Altarello, si è schiantata contro alcune vetture parcheggiate. (ANSA).