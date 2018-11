disposto il divieto di esercitare l’attività di ingegnere per 6 mesi per un consulente dell’Autorità portuale e per 12 mesi nei confronti di un altro un commissario di gara.

Questa l'accusa della Procura della Repubblica di Siracusa che ritiene di aver sgominato un decennale sistema di corruzione finalizzato a inquinare le procedure per la realizzazione di opere infrastrutturali al porto commerciale di Augusta.Su sua richiesta stamattina la Guardia di finanza ha eseguito sei ordinanze di arresto emesse dal gip del tribunale aretuseo. Una in carcere e cinque ai domiciliari. È finito in carcere il titolare della società di progettazione,; domiciliari per gli altri due soci. Quest’ultimo è conosciuto anche perché esponente politico, commissario provinciale dell’Udc. Domiciliari pure per due funzionari dell’autorità portuale,, e per un commissario di gara, Antonino Sparatore. Più sfumate le posizioni degli altri soggetti colpiti dal provvedimento:, ossia opere finanziate nell’ambito della programmazione 2007/2013 con fondi Pon per una cifra di 100 milioni di euro. Il sistema delle consulenze, invece, avrebbe avuto un ammontare di circa 8 milioni, fatti sborsare ai vincitori delle milionarie gare d’appalto. “Un sistema di ribaltamento pubblico/privato”, hanno sottolineato in conferenza stampa il procuratore aggiunto Fabio Scavone, il sostituto Tommaso Pagano, che ha condotto l’inchiesta, il comandante provinciale della guardia di finanza Luca De Simone e il comandante del nucleo Pef Antonino Sciabarrà.. “Ad augusta non c’è solo un inquinamento atmosferico - ha detto il procuratore aggiunto Fabio Scavone, che guida la Procura in questa fase di passaggio dopo il trasferimento di Francesco Paolo Giordano - ma anche un inquinamento di altro genere non percepibile con l’olfatto, se così fosse basterebbe utilizzare cani lupo, ma altrettanto devastante, che sottrae energie alla collettività”.di alcuni degli indagati. Ai sei arrestati, a vario titolo vengono contestati i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, insieme alle circostanze aggravanti e alle pene per il corruttore, e turbata libertà degli incanti.Sequestrata anche la società di progettazione siracusana.