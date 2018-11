. A bordo anche due tecnici del Corpo Nazionale Alpino e Speleologico Siciliano, che hanno effettuato una perlustrazione a bassa quota della zona che dista, in linea d'aria, circa sei chilometri dall'auto ritrovata.La Volkswagen Tiguan era stata trovata chiusa a chiave, ma con le luci d'emergenza accese e la batteria funzionante. Le tracce del fango, in base a quanto rilevato sul posto, si trovavano anche all'altezza dei poggiatesta della macchina: una trappola dalla quale Liotta sarebbe fuggito cercando soccorso verso la strada statale 118, dove quella sera altri automobilisti erano rimasti bloccati.- spiega Valeria Cangelosi, dirigente del Reparto Volo della polizia -. Abbiamo sorvolato quest'area vastissima in cui si trova il fiume Frattina che diventa poi Belice Sinistro: il corpo è stato individuato dall'alto, bloccato nel vigneto di un'azienda vitivinicola. Era incastrato, riverso a pancia in giù, ma riconoscibile. L'area del ritrovamento è stata completamente distrutta dall'alluvione che ha travolto anche il suv. Siamo distrutti - prosegue - si tratta di una vicenda tragica che ha coinvolto tutti anche emotivamente. Domenica sono rimasta molto colpita dalla reazione del presidente del Consiglio. Ha sorvolato la zona della tragedia di Casteldaccia e quella di Corleone in elicottero, insieme a me ed ho letto nei suoi occhi e nelle sue parole una grande commozione. Restituire il corpo alla famiglia - conclude Cangelosi - era un dovere e l'immenso lavoro di squadra con tutte le forze impegnate, ci tengo a dirlo, ha permesso che ciò accadesse".Da domenica, ad entrare in azione erano stati anche gli esperti del Tas dei vigili del fuoco, il nucleo di esperti che si occupa di topografia applicata al soccorso. I sopralluoghi si erano poi leggermente spostati, in base ai luoghi in cui gli indumenti del medico sono stati trovati. Al lavoro, insieme all'esercito, ai carabinieri e alla Croce Rossa, molte associazioni di volontariato,a cui si era aggiunto un gruppo di giovani di Corleone che ieri aveva organizzato un coordinamento per le ricerche.A raccontare nel dettaglio le fasi del ritrovamento è Vincenzo Biancone, tecnico del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, che aggiunge: "Durante la perlustrazione a bassa quota e con i portelloni aperti, abbiamo individuato in lontananza il corpo. L'elicottero a quel punto si è abbassato e abbiamo accertato l'effettiva presenza. In base a ciò che abbiamo constatato, deve essere stato trascinato dal torrente, travolto da parecchie centinaia di metri cubi d'acqua".. "La notizia della sua morte - dicono i consiglieri dell'Omceo - ha portato un grande dolore in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed hanno avuto l'opportunità di apprezzare le sue dote umane e professionali. Perdiamo un grande collega a cui in tanti hanno voluto bene e stimato". L'Asp di Palermo ha nel frattempo annunciato che il reparto di pediatria dell'ospedale di Corleone, dove Liotta era stato assunto a tempo indeterminato dopo anni di precariato, sara intitolato al giovane medico.