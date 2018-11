ROMA - Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 11 Regioni in conseguenza dell'ondata di maltempo che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi. Le Regioni che avevano inviato la richiesta alla Protezione Civile sono Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige."Emergenza maltempo: con il Consiglio dei ministri di stasera abbiamo deliberato lo stato d'emergenza per undici regioni e stanziato 53,5 milioni di euro per i primissimi interventi. Altri 200 milioni arriveranno nei prossimi giorni con un mio decreto". Così in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.