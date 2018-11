PALERMO - "Lo avevo proposto quando ero assessore, forse adesso c'è una consapevolezza diversa e più approfondita del problema: credo sia necessario utilizzare il bacino dei lavoratori forestali non solo per interventi ordinari ma anche per un'attività di 'prevenzione civile'. Gli incendi e gli smottamenti dovuti alle alluvioni sono fenomeni spesso collegati tra loro, e stravolgono i nostri territori. Bisogna prevenire i disastri, invece di rincorrere sempre le 'emergenze del giorno dopo'". Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd. "Oggi la giunta regionale pensa di risolvere tutto scaricando le colpe sui sindaci - aggiunge - ma i sindaci vanno prima di tutto messi nelle condizioni di potere agire, vanno aiutati anche economicamente ad eseguire le ordinanze di demolizione degli immobili abusivi".(ANSA).