. La dodicesima edizione della biennale, intitolata 'Il Giardino Planetario. Coltivare la Coesistenza', è stata curata da un team interdisciplinare di mediatori creativi, e organizzata da un team di 40 professionisti, sia italiani che internazionali, e oltre 100 volontari.(5 progetti educativi, 5 mostre temporanee e 5 programmi di residenza artistica, selezionati da una giuria internazionale); i dati sono aggiornati al 4 novembre, giorno di chiusura. Il numero dei singoli visitatori si stima sui 206.456 visitatori. Il 67% dei visitatori di Manifesta 12 sono arrivati dall’Italia, il 19% da uno dei paesi dell’Unione Europea e il 14% da altri paesi., uno strumento educativo ideato per aiutare gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie a introdurre il delicato tema della speculazione urbana che ha investito Palermo negli ultimi decenni. È stato progettato insieme a urbanisti di Palermo, studenti, gli artisti di Manifesta 12, l’Università degli Studi di Palermo, e l’Ecomuseo urbano Mare Memoria Viva. Dopo un corso per istruire gli insegnanti su come utilizzare il kit, Un Sacco di Palermo verrà distribuito gratuitamente in 100 scuole della città., cercando di individuare l’impatto che questi eventi hanno avuto sui flussi turistici. I dati evidenziano un numero quasi raddoppiato di presenze di visitatori internazionali, e un aumento della partecipazione dei cittadini ad attività culturali al di sopra della media nazionale., il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, l’assessore alla cultura del Comune di Palermo, Andrea Cusumano, la direttrice di Manifesta, Hedwig Fijen, i mediatori creativi e la squadra di Manifesta 12 Palermo si sono riuniti al Teatro Garibaldi, per discutere su come proseguire i tanti progetti sviluppati durante l’anno. Poi ha avuto luogo la cerimonia per il passaggio di consegne da Manifesta 12 Palermo a Manifesta 13 Marsiglia.: “Dallo Zen a Romagnolo Manifesta 12 ha rappresentato un momento di grande coinvolgimento dei cittadini e del territorio – dichiara il primo cittadino – in un processo di costruzione della comunità locale. Al di là dei numeri, comunque lusinghieri, i mesi in cui Manifesta è stata preparata e vissuta a Palermo con migliaia di cittadini, studenti, insegnanti e operatori sociali resteranno nella storia, anche grazie a quegli interventi/installazioni come il giardino dello Zen, che rimangono ora come luoghi e strumenti di nuova socialità e nuova cultura”.