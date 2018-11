In arrivo sul luogo della tragedia gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale. L'autobus percorreva la centralissima via della Libertà in direzione piazza Vittorio Veneto.

La vittima è Giovanni Testaverde, un uomo di 50 anni che abitav nella zona del Borgo Vecchio: stava per attraversare la strada. L'impatto con il mezzo pubblico si è rivelato violentissimo, al punto da infrangere il parabrezza.

Il cadavere dell'uomo si trova ancora sotto il mezzo dell'Amat e non è stato possibile procedere all'identificazione. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.In via Libertà, intanto, è arrivato il medico legale, mentre sono in corso i rilievi dell'Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica. Il corpo è rimasto incastrato sotto le ruote dell'autobus: per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.