il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni. Il medico era scomparso sabato sera durante il nubifragio, nella zona compresa tra Ficuzza e Corleone. Il cadavere è stato individuato nel territorio di Roccamena, nel vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro, vicino alla strada provinciale.

Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della polizia di Stato e dal Soccorso Alpino. Le operazioni di recupero sono in corso con un massiccio intervento. In azione, durante le ricerche coordinate dai vigili del fuoco, anche la protezione civile, il corpo forestale, carabinieri, Croce Rossa e decine di volontari.

Dopo molti anni di lavoro da precario all'ospedale dei Bambini di Palermo, aveva vinto il concorso all'ospedale di Corleone: sabato, doveva recarsi nella struttura per un cambio turno. L'ultima a sentire la sua voce era stata la moglie Floriana, a cui il quarantenne aveva telefonato per chiedere aiuto, non sapeva dove si trovasse.. Dopo aver percorso la statale 118, infatti, aveva deciso di proseguire sulla provinciale, ma la furia dell'acqua aveva trascinato la sua auto oltre la carreggiata.. Nei giorni scorsi erano stati individuati degli indumenti: un giubbotto, un calzino, una scarpa e una cintura, i sopralluoghi sono andati aventi anche la notte.