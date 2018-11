, vice procuratore onorario, consulente dell'Amia e ora presunto prestanome di un boss. Tommaso Scanio è un uomo dai mille volti.che ha portato all'arresto di Cesare Lupo, capomafia di Brancaccio, del fratello Antonino, condannato in primo grado per droga, e Salvatore Gambino. Scanio è indagato per intestazione fittizia e reimpiego di capitali illeciti, con l'aggravante di avere commesso i reati per favorire Cosa nostra. L'inchiesta dei finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria, guidati dal colonnello Saverio Angiulli, è stata trasferita da Palermo a Caltanissetta proprio per la presenza di Scanio che negli anni scorsi ha fatto il vice procuratore onorario nel capoluogo siciliano. I Vpo sono avvocati chiamati in servizio a prestazione per smaltire l'arretrato della giustizia. Fu, però, sottoposto ad un procedimento disciplinare.Nell'aprile 2017 Scanio fu assolto nel merito al processo le spese pazze dell'Amia, l'ex azienda per i rifiuti di Palermo di cui era consulente. Fra il 2005 e il 2007 furono sperperati quasi 720 mila euro. Nel 2012 qualcuno mise della colla Attak nella serratura della porta di casa dell'avvocato, in corso dei Mille, e lasciò un biglietto. C'erano delle frasi minacciose e un invito a restituire dei soldi. In quel periodo Scanio era il leader della "Fenice società cooperativa", nata con l'intento di occuparsi di rifiuti. Ed è proprio nella Fenice che Scanio sarebbe stato, secondo la nuova accusa, intestatario fittizio per conto dei Lupo che vi avrebbero investito 40 mila euro frutto degli affari sporchi della mafia. Scanio in un'intervista al nostro quotidiano si disse preoccupato per l'intimidazione, ma escluse che ci fosse un collegamento con la coop.Scanio aveva avuto a che fare quando nel 2011 difendeva Fabio Tranchina, boss di Brancaccio poi divenuto collaboratore di giustizia, dando assieme a Gaspare Spatuzza un contributo alle nuove indagini sulla strage di via D'Amelio. Fu Scanio a raccontare di presunte pressioni subite da Tranchina per convincerlo a collaborare. Dopo 48 ore di ripensamento Tranchina confermò la scelta di tagliare il cordone che lo legava a Cosa nostra , lui che aveva iniziato facendo l'autista a Giuseppe Graviano.