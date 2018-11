disponibile su tutte le piattaforme digitali e in distribuzione con la tecnologia Nufaco, il nuovo supporto multimediale che permette l’ascolto della musica tramite smartphone.La band, attiva sulla scena musicale dal 2002 con un importante repertorio di rock e rock and roll italiano, inglese e americano dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, presenta il primo brano inedito che fa da apripista ad un progetto discografico di prossima pubblicazione.“La Gitana” è un brano etno-folk che racconta il tormento all’inizio di una storia d’amore. Registrato con tecnica digitale e analogica presso W-Rec Digital Studio Recording e da Giarath Studio, è stato masterizzato presso i celebri Abbey Road Studios a Londra!«“La Gitana” – racconta il frontman Gioacchino Jack Cottone - è mia moglie Nancy Ferraro e racconta ciò che provavo all’inizio della nostra storia. Quando inizia un amore, è sempre qualcosa di tempestoso. Il nostro passato era tempestoso. Ho convogliato nella canzone la paura di dovere affrontare qualcosa di più grande di me. Tutto questo mi risvegliava non solo parole, ma anche immagini della lontana Senna, suoni di tango e una donna senza volto e sfuggente. L’impossibilità di potere raggiungere quel che desideri è parte di ognun di noi e sembra presentarsi sempre nel momento meno opportuno. La problematica nasce quando provi veramente un sentimento più profondo».a Palermo alle ore 22.00 (via Paolo Gili, 4 – ingresso libero). Durante la serata si esibiranno dal vivo e presenteranno il brano e il video, disponibile la sera stessa sul canale YouTube. Durante la serata sarà possibile acquistare in loco il brano con il formato Nufaco.Jack & the Starlighters sono una rock band palermitana nata nel 2002 formata da Gioacchino Jack Cottone (voce), Dario Lo Giudice (basso), Danilo Mercadante (chitarra e tastiere) e Fabrizio Pacera (batteria e percussioni). Il gruppo ha in attivo oltre 4 mila concerti tra piazze, locali e apparizioni televisive. Tra queste ultime spiccano l’essere stati doppiamente protagonisti di due scherzi organizzati dal programma televisivo “Le Iene” di Italia uno. Nella sua versione allargata la band vanta in curriculum anche un tribute show a Otis Redding unico in Italia.