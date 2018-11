. Ma una storia a lieto fine c'è. Ed è quella che riguarda una donna incinta e il suo cane, il pastore tedesco "Jolie"."Anch'io abito nella zona di contrada Cavallaro, il fiume ha portato tutto via, pure il mio cane". L'angoscia è durata tutta la notte, anche l'indomani mattina, del pastore tedesco sembrava non esserci alcuna traccia. Poi la bella notizia: dopo varie ore di ricerche, Jolie è stata individuata dai vigili del fuoco.Era quella in cui hanno trovato la morte nove persone. Tra il fango e i detriti, i soccorritori sono riusciti a bloccarla e a metterla al sicuro, per riconsegnarla poi alla proprietaria. "Sono incinta di nove mesi - ha concluso la donna - non avrei saputo come fare. Ho avuto paura, ero disperata, ma la mia Jolie, grazie ai vigili del fuoco è adesso qui con me".