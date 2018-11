In Italia, si potrà correre di più.A presentare l'idea è statopresidente della commissione Trasporti alla Camera dei Deputati.Intervistato dal "Corriere", il parlamentare del Carroccio ha spiegato i motivi che hanno portato la compagine leghista a scrivere il testo, per riformare le norme vigenti: ". In nove casi su dieci gli incidenti sono causati dall'uso del cellulare. C'è persino gente che guidando guarda i film sui tablet. Per questo stiamo studiando misure della massima incisività". Per Morelli, quindi, i pericoli della strada dei nostri tempi sono altri e aumentare il limite di velocità costituirebbe soltanto un atto di buon senso: ". Gli strumenti di sicurezza stradale, attivi e passivi, hanno fatto tanti e tali passi avanti negli ultimi decenni per cui ha poco senso mantenere in vigore quei limiti oggi che i rischi sono connessi a comportamenti diversissimi".. Si consideri che l'Italia, con i suoi attuali 130 km/h è già uno degli stati in cui "si corre di più". Più veloci di noi solo Polacchi e Bulgari (entrambi hanno un limite di 140 km/h). Situazione totalmente a sé quella della Germania, dove è prevista"velocità consigliata" di 130 km/h, ma non sono disposti limiti precisi, per gran parte del sistema autostradale.