Il giudice per le indagini preliminari Filippo Lo Presti ha accolto la richiesta della Procura. Per un'indagine che si chiude, un'altra resta in piedi. In quattro persone hanno infatti ricevuto l'avviso delle conclusioni delle indagini, preludio della richiesta di rinvio a giudizio. Si tratta di Cristian e Nicolina D'Alia, Giuseppe Montesano e Giuseppe Bouhaouel. Per loro, però, è caduta la più grave ipotesi di associazione per delinquere, anche se gli avvocati Rosanna Vella, Edy Gioè e Manuela Centineo sono certi di potere dimostrare la loro estraneità ai singoli casi di presurta corruzione elettorale.ma ci sarebbero quelle per chiedere il giudizio dei quattro indagati. I pm hanno riscontrato che almeno undici elettori hanno ricevuto la promessa di 25 euro qualora avessero votato per Tamajo. Un dato che emerge dalle intercettazioni ma anche dalle testimonianze degli elettori. I quattro indagati si sarebbero mossi soprattutto nel rione Brancaccio. Ma non c'è la prova che lo avessero fatto su input del deputato, anzi, è emerso che lo stesso non avesse rapporti con gli stessi indagati se non per una normale attività di propaganda elettorale.ed è stato escluso ogni sospetto sulla legittimità della condotta del deputato durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del novembre 2017". Soddisfazione e gioia esprime lo stesso Tamajo: "La decisione del gip mette fine a una spiacevole vicenda che ha turbato la mia serenità, quella dei miei parenti e dei miei amici. Da uomo delle istituzioni ho sempre avuto fiducia nell'operato della magistratura".