Lo spread torna sopra quota 300 alla vigilia della risposta italiana all'Ue sulla manovra, Piazza Affari perde l'1,1% ed è la peggiore d'Europa. In Parlamento, il ministro Tria conferma i numeri della legge di Bilancio contestati dall'Europa. Nella audizione in commissione, afferma anzi che il rallentamento dell'economia evidenziato dagli ultimi dati, 'rafforza ulteriormente gli obiettivi della manovra'. 'Il debito non deve rappresentare una colpa degli italiani. Vogliamo ridurlo, con il massimo dialogo con l'Ue e la garanzia che diamo è che il 2,4 è il livello massimo di deficit, saremo pronti a garantirlo e ad intervenire quando servirà nella legge di Bilancio', afferma Di Maio. 'Dall'euro non si esce', aggiunge. Il ministro Bonafede, intanto, smentisce che il M5s sia pronto a ridurre l'impatto sui conti del reddito di cittadinanza.