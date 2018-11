PALERMO - Oltre due milioni di euro destinati a tv, radio, stampa quotidiana e siti web. Sono in dirittura d'arrivo le quattro gare telematiche avviate dalla Regione siciliana per l'acquisto di spazi pubblicitari per le attività di informazione e comunicazione del Po Fesr Sicilia 2014-2020. Gli avvisi sono stati emanati dalla Centrale unica di committenza (Cuc) della Regione, su delega del dipartimento Programmazione (Autorità di coordinamento dell'Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020), nell'ambito dell'Azione 11.2.1 "Informazione e Comunicazione" del Programma cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale. L'obiettivo è garantire trasparenza e visibilità ai beneficiari, alle opportunità e ai risultati offerti dai fondi Ue in Sicilia, come previsto dai regolamenti comunitari.(ANSA)