E tra di loro sembra essersi sparsa la voce che la zona sia scarsamente sorvegliata, perché gli episodi cominciano a verificarsi con cadenza quasi giornaliera., che fa il punto della situazione in un post su Facebook: “Come già successo nelle settimane passate”, si legge nel post, “anche ieri notte numerose autovetture sono state scassinate, dinanzi lo studentato ‘Santi Romano’. Abbiamo segnalato più volte il problema alla sicurezza ma ci hanno apertamente manifestato la difficoltà a controllare l’intera area della cittadella”. La vigilanza non riesce a coprire l’intera area, e le telecamere che potrebbero facilitare l’arduo compito sono assenti “in buona parte della cittadella”, spiega Progetto Universitario., e segnala di aver ricevuto segnalazioni di “persone sospette che importunavano gli studenti nei pressi della stazione Orleans”. A complicare il quadro generale della cittadella universitaria si aggiunge la totale mancanza di illuminazione di via Ernesto Basile, condizione in cui la strada parallela a viale delle Scienze versa da qualche giorno.di voler avanzare al senato accademico e al rettore, Fabrizio Micari, “una richiesta formale di inserire all’ordine del giorno una discussione sul tema della sicurezza” in vista della prossima riunione.