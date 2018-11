, partito da New York e diretto a Roma-Fiumicino. La vittima, secondo quanto riporta "Il Messaggero" avrebbe dovuto fare scalo nella capitale,Ma il lungo viaggio si è trasformato in tragedia poco dopo aver sorvolato la Liguria: l'uomo è stato colpito da un malore da cui non si è più ripreso, suscitando la preoccupazione di passeggeri ed equipaggio.Per aiutarlo sono intervenuti quattro medici che si trovavano sullo stesso volo, facendo ricorso anche al defibrillatore. A nulla però sono valsi la mobilitazione e l'atterraggio per emergenza medica: il quarantasettenne è morto prima che l'aereo toccasse terra. A Fiumicino, ad attenderlo volo anche alcuni medici del pronto soccorso, a cui è spettato il compito di constatare il decesso.