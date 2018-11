PALERMO- "Questa è una manovra che non funziona perché è figlia di un matrimonio contro natura tra due forze politiche che hanno una visione opposta delle cose da fare, litigano su tutto, sulla manovra, sulla giustizia, sulle infrastrutture. Non c'è una cosa su cui vanno d'accordo, è un matrimonio d'interesse contro natura destinato a durare poco. Il panettone di Natale sarà avariato come l'uovo di Pasqua e dopo le elezioni europee credo che si canterà il de profundis per questo governo".

Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ai cronisti a margine della commemorazione a Palazzo dei Normanni, a Palermo, delle vittime della strage di Nassiriya. "Mi pare che quello che noi avevano detto già da mesi si sta avverando, - ha aggiunto - la crisi economica non si risolve anzi peggiora, vanno in fumo i nostri risparmi, i mutui costano sempre di più, le banche sono in difficoltà. Quando la situazione economica precipita, quando si litiga su tutto e poi si dice che va tutto bene, in realtà sono già separati in casa e quando si è separati in casa poi arriva il divorzio".