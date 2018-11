che propone la medaglia d'oro al valor civile per il dottor Giuseppe Liotta. E' rivolta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in nome del medico palermitano che ha perso la vita dopo essere stato travolto dall'alluvione che ha colpito anche Corleone una settimana fa. Nel giorno dell'addio al giovane pediatra, le adesioni aumentano progressivamente, con tanto di motivazione per ogni firma: "Perché in questa società civile dove viene esaltato il proprio ego, quest'uomo ha esaltato quei valori, quali amore e altruismo, che il genere umano sembra avere cancellato dalla propria coscienza" scrive Danilo.il corpo senza vita è stato recuperato dopo estenuanti ricerche in un vigneto, nel territorio di Roccamena. "Le medaglie al valor civile - si legge nel testo della petizione - sono conferite con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno per "Premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e segnalarne gli autori come degni di pubblico onore" e sono destinate a "Cittadini che abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo" (Legge 2 gennaio 1958, n. 13 - modificata dalla L. 15 febbraio 1965, n. 39). Il dott. Giuseppe Liotta, giovane pediatra palermitano, è morto nei giorni scorsi, travolto dall'onda di piena di un torrente, mentre si recava in servizio di guardia presso l'Ospedale di Corleone. Il suo sacrifico rende onore alle professioni sanitarie e inorgoglisce tutti coloro che vi appartengono. Giuseppe Liotta merita la più alta delle onorificenze". La petizione punta alla raccolta di 25 mila firme.