"Un percorso che è partito dal basso – spiega Caracausi – e che ha visto la partecipazione di associazioni e cittadini. Lo scorso 5 gennaio, insieme a Igor D'India, abbiamo indetto l'assemblea che ha messo attorno a un tavolo tutte le istituzioni e le realtà civiche che avevano come obiettivo la riqualificazione del fiume Oreto, esigenza resa ancor più impellente dagli effetti devastanti del maltempo e dell'incuria del territorio. Grazie all'assessore regionale Toto Cordaro e al vicesindaco Sergio Marino per la sensibilità istituzionale e a tutte le associazioni".

ieri presso l’assessorato regionale all’Ambiente, è un grande risultato che porterà alla firma del Contratto di fiume e di costa: sono trascorsi meno di 11 mesi dall’assemblea cittadina all’Ecomuseo del mare di Palermo che ha gettato le basi di questo percorso che oggi arriva a compimento. E’ un grande giorno, ma adesso non bisogna fermarsi: l’Oreto non deve essere più considerato un problema per la nostra città, ma una grande risorsa”. Lo dice il consigliere comunale di Palermo e segretario provinciale Idv Paolo Caracausi, commentando il documento di intenti firmato ieri tra i comuni di Palermo, Monreale e Altofonte che porterà alla costituzione del contratto di fiume e di costa “Oreto”. I Contratti di Fiume (CdF) sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, tra soggetti pubblici e privati, che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.