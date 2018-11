Nel secondo weekend di novembre, a Palermo, torna il "Festival di Morgana". Un viaggio lungo 43 edizioni, che dal 1975 coinvolge compagnie provenienti da tutto il mondo legate al Teatro dei Pupi. Quest'anno il Festival coinvolge alcuni tra i luoghi simbolo della "Palermo dei Pupi", oltre al Museo delle Marionette "Antonio Pasqualino": la Chiesa dei Santissimi Euno e Giuliano, Palazzo Alliata di Villafranca, Palazzo Riso, Palazzo delle Aquile, Palazzo Butera, il Teatro Carlo Magno e il Teatro Ditirammu.

Sempre in città, arriva la manifestazione, il festival integrato delle artiterapie organizzato dall'Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli dal 9 all'11 novembre. Sabato 10 alle 18, va in scena la rappresentazione teatrale "Tesoro nascosto", mentre l’associazione La Provvidenza si esibisce con lo spettacolo "In musica e parole". Conclude l’associazione Il Tesoro Ritrovato con lo spettacolo "Tesoro non è come credi". Ultimo appuntamento domenica 11 novembre con lo spettacolo "Oltre ciò che vedi", l’associazione La Carovana dei Sogni con "In arte per sognare" e, infine, lo spettacolo musicale "Liberfare show".Nel cuore di Palermo, invece, arriva, una grande festa dei cantastorie tra oralità, suono e memoria; sabato 10 novembre al Castello e ai giardini della Zisa, dalle 10 alle 16.Sabato 10 novembre, alle ore 20.30, arriva il galà di beneficenza. Un momento di sensibilità e solidarietà dedicato alla AISF - Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica sez. Bagheria- Palermo, che ogni giorno si batte per assistere e indirizzare i pazienti affetti da Sindrome Fibromialgica.Sul palco del Teatro Sant'Eugenio va in scena, pochade all'insegna delle risate e del buonumore diretta da Daniela Pupella Melluso. Appuntamento sabato 10 e domenica 11 novembre.Al Cineteatro Colosseum di Palermo, invece, arriva il, in scena sabato 10 novembre alle 21.15 e domenica 11 novembre alle 17.15.Le parole di Alessandro Baricco sono protagoniste di, rilettura del celebre romanzo in scena al Teatro Ditirammu di Palermo. A rendere omaggio all'autore sabato 10 novembre alle ore 21.30, sarà Marco Feo, che dirige lo spettacolo e lo interpreta insieme all'attore Dario Frasca.Un viaggio indietro nel tempo tra ricordi e musica, sabato 10 novembre alle 20.30 condi Palermo per ricordare gli anni ottanta.Al Sanlorenzo Mercato, spazio anche alla musica sabato 10 novembre alle 21.30 con una nuova serata a ritmo di jazz con il maestro Giuseppe Mirabella e ladiretta da Mimmo Cafiero.La nuova superstar della scena musicale italiana, re indiscusso del Trap, arriva in Sicilia:, sarà in concerto sabato 10 novembre al Pal'Art Hotel di Acireale.Il Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto apre le porte della storica villa Palagonia a Bagheria, in occasione della mostra, visitabile tutti i giorni. Sono allestiti i costumi più prestigiosi del Museo del Costume e della Moda Siciliana dal Settecento fino alla fine dell'Ottocento.Per mantenere viva la memoria dei movimenti studenteschi nella storia, arriva una grande mostra itinerante almemoria di Palazzo Gulì, visitabile dal venerdì alla domenica dalle 9.00 alle 20.00. La mostra illustra la storia del Movimento studentesco nell'Italia contemporanea, nel periodo che va dal 1960 al 2000: la visita è supportata da un ambiente didattico virtuale grazie all'app "In Movimento", i visitatori possono integrare e approfondire i contenuti della mostra, in classe, a casa o durante la visita stessa.Una straordinaria esposizione dedicata a Modigliani che prevede due delle più belle opere dell’artista toscano (Jeanne e Hannalore), mai esposte a Palermo, e quelle dei suoi amici, pittori di grande rilievo internazionale. La mostraè visitabile sabato dalle 10.00 alle 22.30 e domenica dalle 10.00 alle 20.30.Una passeggiata archeologico-naturalistica al Bosco di Santa Venera con, invece, è in programma domenica 11 novembre. Raduno all’ingresso del bosco di Santa Venera alle 9.30.Un’altra escursione, è alla Riserva naturale orientata oasi faunistica Vendicari, tra yoga e trekking, domenica 11 novembre alle 9.30.nel segno delle tradizioni, in un mix tra culture popolari del territorio e influenze straniere. Si comincia sabato 10 novembre con Le lanterne di San Martino, due laboratori creativi, alle 11 e alle 16.30, realizzati in collaborazione con PalermoBimbi che culminano con la passeggiata-corteo di domenica pomeriggio a villa Niscemi.Caltavuturo, invece, ospita la 13esima edizione del, manifestazione dedicata ai sapori e ai profumi dell'autunno. Appuntamento sabato 10 e domenica 11 novembre.Nel cuore della Sicilia, a Villarosa, arriva lasabato 10 novembre, con una serata dedicata ai sapori e al divertimento.Come ogni anno, anche nella provincia di Messina, torna: nel piccolo borgo di Mongiuffi Melia arriva "Odori & sapori della Valle del Ghiodaro"; a San Fratello il "MartinFest"; a Milazzo il "San Martino Fest" in piazza San Papino, con una serata dedicata alle prelibatezze di stagione della cittadina. Appuntamento sabato 10 e domenica 11 novembre.In provincia di Catania, a San Michele di Ganzaria, torna, in programma sabato 10 e domenica 11 novembre con due giornate ricche di incontri, spettacolo, degustazioni e la Festa delle Lanterne di San Martino.Un tripudio di sapori autunnali nel cuore Ragalna, con la tradizionaleche giunge quest'anno alla sua ventesima edizione e coinvolge sabato 10 e domenica 11 novembre largo Viscuso e piazza Santa Barbara.