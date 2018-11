'C'è un'aria di illibertà, siamo in una democrazia illiberale, anticamera della dittatura, se continua così'. Silvio Berlusconi parla di M5S al governo al congresso dei giovani di Forza Italia e chiede alla Lega di mollare l'alleato per ricostruire una alleanza di centrodestra.Ma Salvini non raccoglie l'invito: 'Io certe sciocchezze le lascerei dire ai burocrati di Bruxelles e ai frustrati di sinistra. Chi parla di rischio dittatura in Italia non ha ben presente che l'Italia sta bene. Spiace che Berlusconi usi le parole che di solito usano i Renzi, le Boldrini e gli Juncker'.