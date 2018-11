PALERMO - Tragedia della strada stamattina in viale Regione Siciliana, poco dopo il Bingo Las Vegas. Un uomo, Francesco Di Miceli, è stato travolto da un'auto mentre si trovava sul suo scooter: l'automobilista non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ai quali non è rimasto che accertare il decesso dell'uomo, del quale non sono ancora state rese note le generalità. Lo scontro si è verificato sulla carreggiata della circonvallazione di Palermo in direzione dell’autostrada A19, dove sono giunti anche gli uomini dell'Infortunistica della polizia municipale.

I rilievi sul luogo dello schianto sono ancora in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per rintracciare il pirata della strada.

Nella zona si registrano forti rallentamenti al traffico in direzione della Palermo-Catania.