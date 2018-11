PALERMO - I mariti si giocavano a carte stipendi e pensioni e le mogli, stanche di sopportare questo stato di cose avrebbero fatto in modo che ai carabinieri arrivasse la "soffiata" con la quale è stata scoperta una vera e propria bisca nel quartiere "Settefarine"., a vario titolo, per i reati di promozione, organizzazione e partecipazione al gioco d'azzardo. Avevano realizzato una sala da gioco clandestina risultata agli inquirenti molto frequentata.I carabinieri, salutando positivamente la segnalazione ricevuta, hanno voluto evidenziare, in una nota alla stampa che "la collaborazione tra la cittadinanza e le forze dell'ordine ha consentito di dare una pronta risposta ad un fenomeno delicato e pericoloso come il gioco d'azzardo che, oltre ad essere illegale e poter portare alla rovina economica, ha risvolti che possono arrivare ad essere vere e proprie patologie".