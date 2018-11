"Da tempo tutti i lavoratori Reset, con grandi sacrifici, lavorano ad orario ridotto e senza il dovuto riconoscimento di livelli e istituti contrattuali. Se da un lato non si riesce a far rispettare gli accordi sindacali, dall'altro si pensa ai distacchi che provocherebbero il solo risultato di fare distinzioni fra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B", continuano Mimma Calabrò e Antonello Collosi, coordinatore aziendale Reset della Fisascat.

“Piuttosto che guardare al distacco, che produrrebbe solo guasti, si inizi a ragionare su una mobilità orizzontale fra tutte le partecipate” - continua la Calabrò - “Con il giochetto del distacco gli operai di Reset andrebbero a svolgere analoghe mansioni ma guadagnerebbero meno, dal momento che verrebbe loro applicato un contratto diverso. È così che si affrontano le cose, guardando ai lavoratori e alle aziende come territorio di colonizzazione?”.

“Si tratta di un modello contro cui ci batteremo con tutte le nostre forze. I lavoratori sono tutti uguali - conclude il Segretario -. Chiediamo un incontro al sindaco per fare chiarezza senza ulteriori perdite di tempo”.

, i buchi in organico. L'ipotesi, che era stata anticipata da Giuseppe Norata in consiglio comunale a fine ottobre, inizia a prendere corpo e scatena il dibattito.sul consuntivo che in atto vi è un’interlocuzione con l’Amministrazione Comunale per giungere ad un accordo di rete per poter utilizzare al meglio il personale delle altre Aziende ad esempio di Reset - dice Marcello Susinno di Sinistra Comune - Nessuna mobilità al momento è possibile attuare, evidenziava Norata, per rispettare i bilanci delle varie Aziende. Pertanto – dice Susinno - risulta imprescindibile procedere al più presto a dei distacchi perché è sotto gli occhi di tutti che l’Azienda è in forte affanno in più settori; difficoltà accentuate per l’Azienda che non riesce a stare dietro ad un livello così alto e perdurante di inciviltà di diversi cittadini. Le difficoltà vanno dalla manutenzione delle strade e dei marciapiedi al mancato spazzamento – conclude Susinno – che è anche concausa degli allagamenti perché le caditoie si otturano soprattutto per effetto dei rifiuti lasciati per strada, una ennesima cattiva abitudine dei palermitani".. La cosa ci turba ed è per questo che diciamo da subito il nostro secco no all'operazione", afferma Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Palermo Trapani.