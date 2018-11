E se a Roma è Giorgia Meloni l'epicentro dell'operazione, in Sicilia, la galassia di centrodestra interessata alla pratica. È infatti attorno a Diventerà Bellissima che si muove un'area moderata e autonomista in cerca di una collocazione nelle nuove geometrie della politica nazionale. E Musumeci rappresenterebbe uno dei pilastri del soggetto che potrebbe diventare il partner naturale della Lega di Salvini, nuovo epicentro del centrodestra., l'ex ministro pugliese forzista che è uno dei promotori di questo nascituro contenitore politico. Si tratta di una collocazione diversa rispetto a quella della Lega e dei 5 Stelle, che siedono in altri gruppi sovranisti e populisti. Fitto era uno dei big del poco fortunato progetto di Noi con l'Italia, che alle ultime Politiche cercò di mettere insieme pezzettini moderati senza ottenere un grande risultato. Ma è in quel mondo che Fratelli d'Italia sta cercando i partner per riuscire a ottenere il quattro per cento necessario per superare lo sbarramento alle Europee.Si tratta di movimenti civici, autonomisti e moderati. E tra questi ci sarebbe anche quel che resta del lombardismo, che potrebbe concorrere alla lista delle Europee con qualche candidato di peso. I nomi che circolano a livello di indiscrezioni sono quelli di Carmelo Pullara, deputato regionale, e Mariella Ippolito, assessore regionale. Potrebbero essere attratti da questa nuova iniziativa anche i Popolari di Saverio Romano, che hanno un ottimo rapporto con Musumeci, con Toto Cordaro come perfetto trait d'union. Il 24 Romano ha organizzato una manifestazione regionale a Cefalù con gli esponenti del movimento e quella sarà un'occasione per capirne di più. E poi ci sarebbero, si mormora con insistenza, pezzi provenienti da trascorsi forzisti, preoccupati per il futuro del movimento di Berlusconi, malmesso nei sondaggi. Tra i centristi, invece, resta nell'orbita di Forza Italia l'Udc di Lorenzo Cesa.. Di certo, quello che trapela da Diventerà Bellissima, è che non ci sarà un'annessione del movimento a Fratelli d'Italia né un'ospitata dei candidati musumeciani nelle liste della Meloni. L'idea è quella di un soggetto tutto nuovo, che possa diventare il partner naturale di Salvini.. Nella lista conservatrice in Sicilia Diventerà Bellissima potrebbe persino schierare un carico da undici come l'assessore regionale Ruggero Razza. Il gossip circola da un pezzo, ma molti sono scettici al riguardo. Primo, perché avere in lista un competitor come l'assessore alla Salute in carica potrebbe scoraggiare gli altri partner (sempre ammesso che si voti con le preferenze e che la legge non cambi last minute verso liste bloccate, come si vocifera a Roma da un po'). Secondo, perché la fuoriuscita dalla giunta del delfino di Musumeci potrebbe rompere equilibri e creare turbolenze tra alleati per quella fondamentale poltrona. Un altro nome che circola da un pezzo è quello di Enrico Trantino, avvocato catanese. Ma potrebbero spuntare altri outsider. Intanto, Diventerà Bellissima a giorni allestirà una nuova governance in vista del congresso regionale, che sembra slittare rispetto alla previsione di novembre.