Anzi, Procura e carabinieri tendono ad escludere che Giovanni Caruso sia stato picchiato per la sua denuncia contro il racket.dal titolare del disco pub Rivendell di via Rosario Gerbasi al Borgo Vecchio. Caruso è uno dei commercianti che hanno denunciato e fatto condannare, pochi giorni fa, gli uomini che erano andato a chiedergli il pizzo. Durante le indagini aveva pure riferito di avere subito pressioni affinché ritrattasse.Ci sono alcuni particolari del suo racconto che non trovano riscontro dall'analisi del video recuperato dai carabinieri. A cominciare dal numero degli aggressori. Di certo Caruso è stato colpito con violenza, mentre rientrava a casa. Gli hanno fratturato naso, zigomo e mano senza portare via l'incasso della serata.magari nate durante la serata nel locale, o vicende legate agli affari del disco pub? Nelle prossime ore dovrebbero arrivare le risposte. L'ipotesi della vendetta di mafia, che aveva molto allarmato magistrati e forze dell'ordine, perde consistenza.