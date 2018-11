Lo afferma l'assessore regionale delle Infrastrutture, Marco Falcone, accogliendo l'invito giunto ieri dalla Rete civica delle Infrastrutture per il Mezzogiorno. L'associazione ha promosso a Palazzo Zanca il forum "Ponte: sviluppo e lavoro", programmando per il prossimo 19 gennaio 2019 un incontro con il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, alla presenza anche del governo regionale."Saremo presenti - ha proseguito Falcone - per porre ancor di più il governo nazionale davanti a un bivio: puntare finalmente sugli investimenti infrastrutturali a Sud e in Sicilia, abbandonando i diktat dell'ideologia, oppure lasciare la nostra isola a un destino di arretratezza e ancor maggiore isolamento".come la Ragusa-Catania e il completamento della Siracusa-Gela. Ho già ribadito in più sedi - spiega ancora l'assessore Falcone - che la Regione, qualora fosse necessario, è pronta a fare la sua parte cofinanziando ulteriormente entrambe le arterie nell'auspicio, però, che lo Stato non rimanga indifferente al completamento della infrastrutturazione siciliana. Nei prossimi giorni - conclude Falcone - chiederemo un incontro con il ministro Danilo Toninelli per comprendere concretamente le volontà del Governo nazionale".