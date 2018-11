tutti ospiti di Macron per ricordare la Prima Guerra Mondiale. L'Italia di Conte e di Moavero Milanesi - scrive nella sua Enews - aveva studiato bene il calendario e pensato di organizzare una bella conferenza sulla Libia in Italia, il giorno dopo Parigi, contando sulla presenza "in zona" di tutti i grandi leader. Purtroppo nessuno dei grandi - che pure hanno partecipato in massa a Parigi - ha deciso di accogliere l'invito italiano. La credibilità in politica estera è una cosa seria, non si improvvisa".

Nel frattempo si alzano i toni in politica e il governo viene investito dalle polemiche. A cominciare da, senatore del Pd ed ex premier."Ancora non è iniziata e già parlano di fallimento?".Alla conferenza di Palermo sulla Libia ci sarà il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, oltre al "ministro degli Esteri" europeo Federica Mogherini. Ed è prevista, al momento, anche la presenza del premier russo Dimitri Medvedev. Al tavolo sulla Libia parteciperanno inoltre delegazioni di Lega Araba, Fmi e Banca Mondiale mentre i giornalisti accreditati sono 450. L'arrivo del premier Giuseppe Conte è previsto nel pomeriggio.. "Il presidente Sisi va oggi nella città italiana di Palermo per una visita ufficiale di due giorni. Deve partecipare al summit dei leader interessati al dossier libico su invito del primo ministro italiano Giuseppe Conte". L'annuncio della partecipazione del presidente egiziano alla Conferenza per la Libia di Palermo è stato fatto dal portavoce della presidenza, l'ambasciatore Bassam Radi.per prendere parte ad un summit a margine dell'evento con i presidenti di Egitto, Tunisia, Ciad, Niger e con i premier italiano, Giuseppe Conte, e russo, Dmitri Medvedev. Sono le ultime indiscrezioni riferite dal sito libico 'The Address' vicino al generale. Fonti di governo interpellate dall'Ansa non confermano né smentiscono.alla conferenza sulla Libia a Palermo. Medvedev, si apprende ancora, arriverà nel capoluogo siciliano questa sera.. E io - scrive ancora l'ex segretario del Pd Renzi - da italiano, sono molto dispiaciuto. Macron ha mostrato a Conte come si organizzano gli eventi internazionali. E mentre il mondo era a Parigi a discutere di Pace e di futuro, i due leader del governo italiano erano uno alla fiera del motociclo, l'altro a insultare i giornalisti su Facebook".organizzata dall'Italia. Praticamente un vertice senza vertici. Un fallimento annunciato del Governo Conte, che conferma la sua irrilevanza internazionale e la sua incapacità di difendere l'interesse nazionale italiano nel dossier libico", afferma la presidente di Fratelli d'Italia,