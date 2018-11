Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 12 novembre, in Sicilia.1) PALERMO - Municipio ore 09:00 Convegno nazionale sul tema "Cultura e scuola - Il liceo economico sociale". L'iniziativa è organizzata dal liceo Regina Margherita di Palermo, dove si terranno i lavori della giornata conclusiva di martedì.2) PALERMO - Scuola Don Milani di Palermo, ore 09:00 Il Movimento 5 Stelle, grazie alle restituzioni di parte degli stipendi dei parlamentari, consegna dei defibrillatori alle scuole. L'iniziativa è promossa dal sottosegretario Vincenzo Maurizio Santangelo e dai portavoce al Senato Cinzia Leone e Rino Marinello.3) TRAPANI - Piazza Ciaccio Montalto 27, ore 10:00 Lavoro, inaugurazione dello Sportello Cisl.4) CATANIA - Sifus Confali, via Androne 73, ore 10:00 Conferenza stampa dei vertici dell'organizzazione sindacale.5) CATANIA - Ist. S. Francesco di Sales, via Cifali 5, ore 10:30 Presentazione del progetto "Un'opportunità educativa per essere migliori" a favore di minorenni disagiati dei rioni San Cristoforo e Picanello, finanziato con 800 mila euro fino al 2020. Partecipano, tra gli altri, l'assessore ai Servizi sociali Giuseppe Lombardo e il vicario dei salesiani di Sicilia, don Giovanni D'Andrea.6) NICOLOSI (CT) - Viale della Regione, ore 11:00 Cerimonia con deposizione di una corona di fiori ai caduti nella strage di Nassiriya, organizzata dal Comune.7) CATANIA - Via F. Crispi 254, ore 11:00 Presentazione di 'MuovitItalia', promossa dal sindaco Salvo Pogliese e da Basilio Catanoso. Sarà reso noto il programma della manifestazione che si terrà dal 16 al 18 novembre all'hotel Le Dune.8) PALERMO - Villa Niscemi, ore 12:30 Nell'ambito del Wedding Planner internazionali in città che si terrà dal 12 al 14 novembre, conferenza stampa per presentare "Belief Retreat": nozze in beneficenza per Rosalia Borgogna e Emilio El Fejji Aimen.9) CATANIA - Enel, contrada Passo Martino, ore 15:00 Inaugurazione della startup 'Week Catania' nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale Enise, di cui Tree è capofila.11)SIRACUSA - Museo archeologico Paolo Orsi, ore 16:00 Conferenza su "I parchi archeologici siciliani a 18 anni da una legge pionieristica. Siracusa". Interverranno, tra gli altri, l'assessore dei Beni culturali Sebastiano Tusa; Silvia Mazza, storica dell'arte e curatrice dell'evento; Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia.12)PALERMO - Ist. A. M. Di Francia, v. Castellana 110, ore 16:00 Conferenza del Partito radicale dal titolo "Morte per pena: sovraffollamento e sanità in carcere". Partecipano, tra gli altri, Rita Bernardini, Donatella Corleo, Sergio D'Elia, il deputato regionale Vincenzo Figuccia e l'ex presidente della Regione Totò Cuffaro.13) CATANIA - Via Etnea, ingresso Villa Bellini, ore 18:00 Raduno del corteo "Catania che non vuole spegnere la luce', 'contro il dissesto del Comune e in attesa di una risposta del governo nazionale", promosso da sindacati, rappresentanti di Coop, Unci, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Uneba e dall'ufficio Problemi sociali dell'Arcidiocesi.14) MESSINA - Auditorium via S. Filippo Bianchi, ore 18:30 Proiezione del cortometraggio "Il stupro": per guardare la violenza da un'altra prospettiva, da un soggetto del fotoreporter Dino Sturiale.15) PALERMO - Villa Igiea, ore 18.45 Conferenza per la Libia. Il premier Giuseppe Conte accoglie i vari ministri e diplomatici per il summit sullo Stato africano che si chiuderà martedì.(ANSA)