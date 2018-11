Il provvedimento è stato emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, sulla base delle indagini dirette dalla Procura ed affidate ai Carabinieri della Stazione di Villafrati. I dipendenti, nel dettaglio dell’area Tecnica, dell’Economato e del settore Affari Generali e gli operai, si sarebbero assentati frequentemente durante l’orario di servizio per diverse commissioni personali.

Nel corso dell’inchiesta, sono state esaminate anche le posizioni di altri quindici indagati.

C'era chi andava a fare a spesa, chi dormiva in macchina e persino chi portava le mucche a pascolare.in provincia di Palermo e tre operai del Coinres, il consorzio che si occupa dei servizi rifiuti ed enrgia per l'amministrazione comunale.durante l'orario di servizio, i carabinieri della stazione di Villafrati: a parlare chiaro sono state le immagini delle telecamere che hanno immortalato sia i due dipendenti che gli operai, per i quali è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziari.