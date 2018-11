e a tutela della dignità della categoria. "Dopo gli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, - afferma una nota - l'associazione siciliana della stampa e l'ordine dei giornalisti di Sicilia aderiscono alla manifestazione nazionale indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa, condivisa dall'Ordine dei Giornalisti, che ha promossoL'appuntamento a Palermo e', "per respingere gli attacchi che mirano a scardinare l'articolo 21 della Costituzione e i valori fondamentali della democrazia italiana. Una prima risposta pubblica agli insulti e alle offese del vicepremier Di Maio e di quanti pensano di poter ridurre al silenzio l'informazione italiana". Saranno presenti a piazza Verdi il segretario regionale dell'Assostampa Sicilia, Roberto Ginex, e il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Giulio Francese e anche i dirigenti dell'Assostampa siciliana e i consiglieri dell'ordine dei giornalisti di Sicilia. Il flash mob si terra' in contemporanea, dalle 12 alle 13, nelle piazze dei capoluoghi di regione.Aderisce all'iniziativa anche Sinistra Comune: "L'escalation di attacchi ed offese di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista alla stampa italiana è inaccettabile. La libertà di stampa è uno dei valori fondanti della democrazia, restituiamo al mittente minacce ed insulti che provano a mettere il bavaglio all'informazione. Aderiamo all'iniziativa promossa dalla Federazione Nazionale della Stampa e condivisa dall'Ordine dei Giornalisti anche a livello locale. Domani saremo alle 12 in piazza Verdi davanti al Teatro Massimo con i giornalisti ed i cittadini che considerano l'informazione un bene essenziale per la democrazia. Il flash mob si svolgerà contemporaneamente in altre città italiane, per dire un 'no' corale al tentativo di ridurre al silenzio l'informazione. La libertà di stampa non si tocca". Solidarietà ai giornalisti è espressa anche da Dario Chinnici, capogruppo del Partito Democratico al comune di Palermo, e dalla deputata regionale Udc Eleonora Lo Curto. Aderisce anche la Cgil siciliana.