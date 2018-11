Il Teatro Savio presenta la nuova stagione

Gli spettacoli si svolgeranno con cadenza bimestrale il sabato e la domenica alle ore 17:30.

In scena la professionalità e la passione degli artisti palermitani de “la Compagnia delle Fiabe” che da anni fanno sognare adulti e bambini. Antonio Sposito si occupa di rielaborare i testi e le musiche degli spettacoli; Danilo Zisa delle le scenografia, Erina Mollica dei costumi e ancora Nunzia Sposito, Rosario Costanza, Donato e Francesca Zappalà, Sono 22 i componenti principali della nostra compagnia e a questi in alcuni spettacoli si aggiungono altre professionalità. Le coreografie sono di Laura Saitta. La regia di Giovanni Sposito.

Francesco Giacalone

E a sottolineare la funzione educativa del teatro è la dottoressa psicologa Rosaria Vinciguerra che cura l’aspetto psico-pedagogico del cartellone:

Cinque titoli di grande richiamo, favole e classici del teatro e della letteratura per ragazzi, che non mancheranno di coinvolgere e intrattenere anche i più grandi. Una rassegna dedicata alle giovani generazioni e allo stesso tempo alle famiglie.Tutti spettacoli che ruotano intorno ai grandi temi della vita, dell'amore, dell'amicizia, della famiglia, del rispetto, delle tradizioni, dell'integrazione, della pace, della libertà.l’la creatività e la fantasia.“Vogliamo promuovere l’amore per la cultura nelle giovani generazioni – spiega Francesco Giacalone, direttore artistico del Savio e della Compagnia delle Fiabepartendo dai più piccoli che saranno il pubblico di domani. “Per noi è importante non solo la scelta dello spettacolo, ma anche la costruzione drammaturgica del testo. I personaggi dei cartoni animati vengono studiati e riadattati per catturare l’attenzione dei più piccoli, senza però dispiacere gli adulti”.“Il teatro è un’importante agenzia educativa, in continuità con la scuola e la famigliaeduca al sogno e alimenta la speranza che è il motore del positivo cambiamento sociale”.