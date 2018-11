PALERMO - L'amministrazione dell'ospedale Buccheri La Ferla ha accolto l'appello dell'amministrazione comunale e di Rap dando la propria disponibilità all'attuazione, già da subito, della raccolta differenziata all'interno della propria struttura. L'accordo siglato tra l'amministratore unico Rap Giuseppe Norata e il presidente nazionale Fra Geraldo D'Auria prevede la raccolta delle frazioni di carta, cartone, vetro, plastica e il ritiro dell'organico proveniente dalla mensa e dai pasti distribuiti durante le degenze degli ospiti dell'ospedale.

A tal fine la RAP ha fornito carrellati rispettivamente da 240 e 360 litri (18 bidoni per le diverse tipologie di carta, cartone, vetro, plastica e metalli, nonché una quarantina di contenitori in cartone per la carta da collocare all'interno degli uffici). Il servizio in ospedale sarà effettuato secondo calendario con i giorni dedicati al ritiro delle frazioni. Tra il pronto soccorso, le attività ambulatoriali, i reparti e la mensa, afferiscono al Buccheri la Ferla circa 2.500 cittadini.

"L'iniziativa - spiega l'amministratore unico di Rap Giuseppe Norata - rientra tra quelle di coinvolgimento delle grandi utenze. Oggi si avvia il servizio di raccolta differenziata in un ospedale che si trova una area critica della città quale quella di Brancaccio e Settecannoli. La struttura ospedaliera ha accolto con entusiasmo l'appello della Rap e dell'amministrazione comunale a fare la differenziata e sono certo che questo contributo sostanziale fattivamente, porterà al coinvolgimento dei cittadini ad un progetto ancora più ampio che è quello della salvaguardia delle risorse naturali".(ANSA).