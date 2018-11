"Voglio che sappia chi sono davvero". E' un'autobiografia dal sapore amaro quella scritta da, 33 anni, ingegnere industriale di Cittadella, nel padovano,. A causa dell'aggravarsi del tumore, i medici gli hanno dato pochi mesi di vita. Per questo motivo, il giovane papà ha voluto scrivere una sorta di, nata un anno e mezzo fa.Il libro verrà pubblicato a breve e dovrebbe intitolarsi "Storia di un maldestro in bicicletta". Andrea racconta così la sua vita, la gioventù, l'incontro con Maria, futura mamma, le sofferenze dovute alla malattia e le cose a cui sarà costretto a rinunciare: "- racconta Bizzotto a "Il mattino di Padova" -. Io mi meritavo la possibilità di crescere ed educare la mia piccola, portarla al primo giorno di scuola, prepararle il suo cibo preferito con amore, fare un viaggio da solo con lei. Non voglio che mia figlia cresca senza un ricordo di me, non è giusto che non sappia chi è davvero suo padre".Ma il giovane papà non sembra intenzionato ad arrendersi: trenta radioterapie locali, quattro cicli di chemio lo stanno portando ad affrontare la metastasi con grande coraggio e ottimismo. Lui stesso ne è convinto: "Spero di arrivare almeno ai quaranta, così da potermi godere ancora un po' la mia bambina".