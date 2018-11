, nel giorno di tutti i morti, noi caltavuturesi non abbiamo potuto celebrare la festività con totale serenità - dice -. Ancora oggi un concittadino rimane senza verità.

A quasi due anni di distanza non c'è giustizia per l'omicidio di Mario Ruffino, è

assurdo che non vi sia ancora chiarezza e risoluzione delle indagini con l'arresto del colpevole o dei colpevoli.

Senza peli sulla lingua: se la giustizia è uguale per tutti, perché l'anima di Mario non la conosce? Si vuole arrivare all'archiviazione del caso?

E su quale cuscino di dignità dormiremmo la notte? Pretendiamo tutti la verità".

Dopo quasi due anni, infatti, è ancora avvolta nel giallo la morte di Mario Ruffino, il 44enne di Caltavuturo trovato senza vita nei pressi dello svincolo di Buonfornello. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, abbandonato vicino alla strada statale 113.Furono effettuati rilievi ed accertamenti sulle tracce trovate sugli abiti di Ruffino che, ancora oggi, sono in fase di completamento.Da allora viviamo nell'angoscia perché non sappiamo come è morto Mario, non abbiamo la certezza di cosa possa essergli accaduto. Se è stato un omicidio, pretendiamo che il colpevole paghi".. Spesso si allontanava dal piccolo centro: "Non aveva né un'auto, né un cellulare - racconta Capuano - ma viaggiava col treno e a volte si recava a Palermo. Faceva lavori saltuari - prosegue il cognato - quel giorno aveva detto che sarebbe andato a raccogliere funghi".. "Per tutti noi cominciò l'inferno - aggiunge il parente -. Prima si persero le sue tracce, io stesso, insieme ai carabinieri, mi occupai di diffondere i volantini con il volto di Mario in vari paesi e anche in città. Poi fu ritrovato il cadavere, ma ancora oggi non sappiamo chi ha agito in modo così atroce. Vogliamo la verità, non possiamo convivere per sempre con questo incubo. Mia moglie è diventata ansiosa, è spesso preoccupata. Non è possibile accettare la fine di un fratello in questo modo. Vogliamo giustizia per Mario"."Anche durante l'ultima commemorazione dei defunti