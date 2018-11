Momenti da incubo per un corriere, rapinato e sequestrato oggi a Villabate.Quando è riuscito a lanciare l'allarme, sul posto è arrivata la polizia che ha subito avviato le ricerche del carico in tutta la zona.L'uomo ha fornito una descrizione dei componenti della banda, ma al vaglio ci sono anche le telecamere che potrebbero avere immortalato i malviventi in azione. Le indagini sono in corso, mentre il bottino è ancora da quantificare. I rilievi sono stati effettuati dagli uomini della Scientifica.