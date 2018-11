: per una parte di città trafelata come sempre, ce n’era un’altra che sembrava non essersi svegliata. Al solito viavai di turisti e lavoratori del centro storico, si alternavano scene da domenica mattina da via Montepellegrino in su, tra cittadini intenti a passeggiare con i sacchi della spesa, e amanti del fitness in bicicletta o con le scarpe da corsa ai piedi. Le poche auto blu pronte a trasportare le personalità impegnate nella convention per 'decidere' le sorti della Libia – in programma in serata, parecchie ore dopo – stridevano con il massiccio spiegamento interforze che presidiava ogni snodo cruciale del capoluogo siciliano.: fermare una parte di città frenetica e apparentemente inarrestabile, ‘grazie’ a un evento teso come un vertice internazionale. Ma col susseguirsi delle ore pomeridiane, l’atmosfera si fa più calda e per le strade si percepisce che qualcosa sta per accadere, anche se a distanza. E mentre al Grand Hotel Villa Igea i preparativi per la convention sono quasi ultimati, a piazza Marina, in pieno centro storico, ci si prepara alla ‘controffensiva’. Una manifestazione organizzata da una ventina di sigle di partiti, comitati e movimenti della sinistra italiana, per dar voce al coro “Libia libera”; a campeggiare una volta partito il corteo, in direzione piazza Verdi, gli striscioni “No frontiere” e “Libertà per Giulio Regeni”.– dichiara, segretario provinciale di Rifondazione comunista –. La prima è che il vertice si è delegittimato da solo per l’assenza dei grandi leader. La seconda è che coloro che dovrebbero trovare una soluzione sono coloro che il problema l’hanno creato, con la destabilizzazione del regime di Gheddafi. E la terza ragione è che non si possono separare la questione Libia e la questione migranti: non possiamo creare una Libia anche pacificata ma che rimane un grande lager, o un paese da cui partono persone che poi muoiono nel Mediterraneo”.. “Cinquestelle traditori, degli americani siete servitori” è l’urlo delle centinaia di manifestanti di tutte le età, alcuni dei quali impugnano anche bandiere e striscioni No Muos. “Il 10 novembre a Roma c’erano 150 associazioni e migliaia di persone in piazza – dice, dell’associazione La Comune – per una manifestazione dal titolo ‘Uniti e solidali contro il razzismo, il governo e il decreto Salvini’. Un segnale importante ma solamente un primo passo”.procedeva placidamente. Con il premiera fare da padrone di casa degli ospiti via via sbarcati. Piccola notazione ghiotta per il menù della cena: tagliolini al gratin con ragù di triglie, trancio di ombrina con un contorno di fagiolini con la salsa di pomodori e salvia. E per finire la classica cassata siciliana.