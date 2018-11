Chi optasse per quota 100 subirebbe una riduzione della pensione lorda rispetto a quella corrispondente alla prima uscita utile con il regime attuale dal 5 al 30% a seconda che l'anticipo sia di uno o oltre 4 anni. E' il calcolo dell'ufficio parlamentare di bilancio, illustrato dal presidente Giuseppe Pisauro nell'audizione sulla manovra. La platea potenziale per il 2019 sarebbe di '437mila contribuenti attivi'. Se uscissero tutti ci sarebbe un "aumento di spesa lorda per 13 miliardi'.