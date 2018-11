- Un bambino di Sciacca, affetto da una grave patologia di soli tre anni e seguito dall'equipe di cure palliative di Sisifo attiva sul territorio di Agrigento, ha ricevuto in dono dal Consorzio che si occupa delle cure palliative in tutto il territorio regionale, un lettino pediatrico con sponde in plexiglass ed alluminio,modello SL6030 della GIVAS healt human confort, del quale aveva necessità già da un paio d'anni. Paolo Ferrara, medico palliativista che conosce bene e segue il bimbo, ha valutato la situazione clinica e proposto al Consorzio l'acquisto urgente di questo prezioso ausilio che la famiglia non era in grado di acquistare., della variazione di altezza e del movimento trendelenburg/controtrendelenburg, che attraverso attuatori elettrici comandati da una pulsantiera mobile e retroilluminata, facilitano la movimentazione del piccolo paziente; è anche dotato di una luce notturna di sicurezza attivabile da pulsantiera posta sotto il basamento che rende più facile l'orientamento durante le ore notturne, ha inoltre una batteria di emergenza per sopperire alle mancanze temporanee di energia elettrica e garantire l'esecuzione delle movimentazioni di emergenza. L'investimento economico effettuato da Sisifo, si è reso necessario per consentire al piccolo paziente un notevole miglioramento della sua qualità di vita, permettendo alla famiglia e a tutti gli operatori del Team di Cure Palliative di assisterlo meglio. L'iniziativa, programmata grazie alla collaborazione del responsabile delle cure palliative dell’asp di Agrigento Gerardo Alongi e del responsabile del distretto sanitario di Sciacca Giuseppe Scalzo e, per il consorzio Sisifo, il coordinatore sanitario Caterina Testaì e il coordinatore infermieristico Laura Bove, rientra nel piano di responsabilità sociale del Consorzio che ogni anno s'impegna ad attuare azioni a favore del territorio e dei pazienti verso cui opera, sensibile ed attento ai bisogni delle persone in situazione di fragilità e quindi protagonista di iniziative solidaristiche in favore di singoli, gruppi e comunità.