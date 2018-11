Domenica 11 novembre il popolare cantante neomelodico è stato trasportato d’urgenza alla clinica ‘Pineta Grande’ di Castel Volturno quasi privo di conoscenza ed è in pericolo di vita. Costantemente monitorato nel reparto di terapia intensiva, l’interprete di sceneggiate e film della tradizione partenopea – siciliano d’origine ma napoletano d’adozione – è stato sottoposto a due Tac.l’urgenza di un intervento chirurgico per salvare la vita a Zappulla. “Se non lo operiamo, muore: queste le parole dei medici, i quali hanno fatto riferimento ad un infarto, ma le cause sono incerte, come incerte sono le modalità e l’esito dell’operazione”, raccontano preoccupati alcuni parenti. Già nel 2008 l’artista era stata ricoverato in ospedale in seguito ad un attacco di cuore. Tra fine novembre e inizio dicembre, era atteso negli Stati Uniti dove erano in programma tre suoi concerti, nel New Jersey, nel Connecticut e a New York.dove vive fino ai 24 anni. Agli inizi degli anni ’90 una battuta d’arresto per la sua carriera: viene incolpato di essere il mandante dell’omicidio dell’amante della madre, morta un anno prima. Rimane latitante per tre anni ma viene assolto nel luglio 1996. Dopo aver scritto il libro autobiografico “Quel ragazzo della Giudecca. Un artista alla sbarra” nel 1998, nel 2015 inizia a girare il film Il ragazzo della Giudecca, con la regia di Alfonso Bergamo, con Tony Sperandeo, Franco Nero e Giancarlo Giannini. Nella pellicola racconta la sua esperienza durante gli anni della latitanza.è stato operato e si trova in stato di coma farmacologico. I sanitari non hanno sciolto la prognosi.