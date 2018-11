Sono passati tre anni dal 13 novembre di sangue in cui Parigi fu colpito dagli attentati simultanei, in seguito rivendicati dall'Isis. Commando armati e kamikaze entrarono in azione allo Stade de France, nei caffè del 10/o e dell'11/o arrondissement e nel teatro del Bataclan affollato per un concerto: il bilancio fu di 130 morti e oltre 400 feriti. (nella foto una delle vittime, l'italiana Valeria Solesin).