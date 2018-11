- Vito Giglio, proprietario del Grand Hotel Villa Igea di Palermo, dove si sta tenendo il vertice internazionale sulla Libia ha raccontato a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1 come sta andando l'incontro. “Tutte le 123 stanze dell'hotel sono state occupate per questo evento, sono tutti impegnatissimi per questo vertice”. Lei ha assistito alla stretta di mano tra il generale Haftar ed il presidente Sarraj? “Si, ero lì, l'ho visto in diretta. E' stata una stretta di mano molto bella e calorosa”. A chi ha dato la stanza più bella? “Al premier italiano Giuseppe Conte, che ha dormito nella suite presidenziale”. Gli avete portato la colazione in camera? “Si, ha preso caffè, spremuta d'arancio e croissant”. Ha avuto richieste particolari dalle varie delegazioni? “Diciamo che come richiesta bizzarra, per il bagno, i clienti arabi hanno certe esigenze: invece che utilizzare la carta usano le doccette, che abbiamo dovuto montare nei loro bagni”.