MESSINA - E' emergenza rifiuti a Messina da oltre 10 giorni e l'amministrazione guidata da Cateno De Luca non riesce a smaltire i cumuli di spazzatura per strada accanto ai cassonetti. Tanti i disagi per i cittadini che temono un'emergenza sanitaria. La Messina Servizi Bene Comune, la società che gestisce la raccolta, ha solo pochi mezzi perché alcuni sono fuori uso. Il sindaco ha minacciato provvedimenti se la crisi non si dovesse risolvere nei prossimi giorni. Situazione critica in alcune zone della città come in via Palermo, dove i residenti hanno segnalato rifiuti in prossimità delle aree di ingresso dalle abitazioni che non permettono loro di accedere a casa. (ANSA).