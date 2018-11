PALERMO - In principio furono i cosiddetti 'nutiani', scagliatisi due anni fa contro la nouvelle vague del Movimento cinque stelle a Palermo e poi finiti in disgrazia dopo lo scoppio del caso firme false. La storia, adesso, si ripete: un altro ex candidato sindaco, , scagliatisi due anni fa contro la nouvelle vague del Movimento cinque stelle a Palermo e poi finiti in disgrazia dopo lo scoppio del caso firme false. La storia, adesso, si ripete: un altro ex candidato sindaco, Ugo Forello, che viene destituito dal ruolo di portavoce e di fatto messo alla porta del movimento a poco meno di 24 ore dalle sue esternazioni in difesa dei giornalisti, attaccati invece dal vicepremier e capo politico Luigi Di Maio. Palermo, capitale di una Sicilia che tenne a battesimo il boom grillino alle Regionali 2012 e alle Politiche 2013, capace di regalare il pieno di deputati e senatori alle recenti urne del 4 marzo, torna a rappresentare un problema per una forza nel frattempo entrata nelle stanze romane del potere. , che viene destituito dal ruolo di portavoce e di fatto messo alla porta del movimento a poco meno di 24 ore dalle sue esternazioni in difesa dei giornalisti, attaccati invece dal vicepremier e capo politico. Palermo, capitale di una Sicilia che tenne a battesimo il boom grillino alle Regionali 2012 e alle Politiche 2013, capace di regalare il pieno di deputati e senatori alle recenti urne del 4 marzo, torna a rappresentare un problema per una forza nel frattempo entrata nelle stanze romane del potere.

Veleni e accuse si intrecciarono per mesi. I sospetti su Forello caddero e arrivò la sospensione per Nuti, Mannino e Di Vita, nel frattempo in rotta con i vertici nazionali che puntarono sulla coppia formata dal cofondatore di Addiopizzo e da Varrica. Un tandem che, dopo il lusinghiero risultato delle Amministrative 2017, ha portato al boom delle Politiche 2018: nel capoluogo il Movimento cinque stelle ha spazzato via ogni velleità degli altri partiti e adesso, però, quella coppia sembra arrivata al capolinea. Forello, infatti, lancia accuse precise via social: "Si è svolta una riunione 'carbonara' senza me e senza la collega Giulia Argiroffi che avrebbe dovuto sostituirmi alla conclusione della sessione di bilancio. Tutto ciò rappresenta un gravissimo sgarbo politico e istituzionale avvenuto, guarda caso, all'indomani della mia pesa di posizione sugli attacchi indifferenziati ai giornalisti". Fin qui la propria versione dei fatti, poi l'affondo che lascia presagire una nuova guerra intestina a Palermo: "Non vorrei che dietro tutto ciò ci fosse la mano dei vertici del movimento, certo è un fatto notorio che quello che, allo stato illegittimamente, verrebbe indicato come capogruppo (Antonino Randazzo, ndr) è persona di fiducia e legata a doppio mandato con il deputato all'Ars, Giancarlo Cancelleri, e il deputano nazionale Adriano Varrica".

che torna a formulare macroscopici punti interrogativi sulla democrazia interna ai Cinquestelle e che rischia, così come in quell'ultimo scampolo di 2016, di danneggiare l'immagine del movimento. Due anni fa, a pochi giorni da 'Italia 5 stelle' sul prato del Foro italico, fu un servizio de 'Le Iene' a sollevare un caso rimasto ancora oggi aperto con il rinvio a giudizio di 14 persone, tra cui proprio l'ex candidato sindaco del 2012,, diventato parlamentare un anno dopo, e le colleghe a Montecitorio. Tutti e tre rappresentanti di quell'ala pionieristica del movimento in città, soppiantata nel frattempo proprio da Forello e da chi, come loro, ha frequentato da sempre le riunioni grilline nel capoluogo,. Il passaggio non fu indolore e i nutiani accusarono Forello di essere dietro al meccanismo che portò all'inchiesta firme false chiedendo anche l'espulsione di, i due ex parlamentari regionali che collaborarono con i magistrati ammettendo quanto avvenuto poco prima della presentazione delle liste per le Amministrative 2012 a differenza, invece, dello stesso Nuti e degli altri che hanno sempre negato ogni addebito.Con Varrica, infatti, collabora, socio insieme con Randazzo della CreaGest Srl che vede come terza proprietaria Maria Alessandra Costantino, già designata assessore da Forello e adesso all'interno della segreteria di Cancelleri a Palazzo dei Normanni. In quello stesso ufficio anche Claudia La Rocca, un altro nome storico del grillismo in una Palermo che non è soltanto gioie ma anche dolori per il movimento.