"Ma i giornali ci provano lo stesso! Come può Forello essere stato 'epurato' se la riunione per confermare e ratificare il passaggio di consegne (previsto da regolamento), già deciso nelle scorse settimane alla presenza di consiglieri comunali e di circoscrizione, deve ancora tenersi? Tutto ciò ci lascia amareggiati perché una procedura che per il M5S è una routine normale in tutta Italia, quella della rotazione del capogruppo, è stata manipolata con malizia per creare quella frattura 'insanabile' che il collega probabilmente cercava da tempo. Allo stesso modo, troviamo vergognosa l’insinuazione portata avanti da alcuni giornali e giornalisti compiacenti - ancora la nota -, secondo cui l’avvicendamento sarebbe la conseguenza delle posizioni personali del consigliere Forello a cui, ricordiamo, non è stato mai impedito di esprimersi sia in Aula, sia sui social. No, si tratta semplicemente dell’ennesima notizia non verificata dalla stampa italiana distorta appositamente nel tentativo di danneggiare il M5S".

PALERMO - "Apprendiamo con rammarico le gravi e irresponsabili dichiarazioni rese alla stampa dal consigliere Forello e pubblicate tra ieri e oggi dai giornali. Riteniamo altamente lesiva la tesi del tutto infondata portata avanti dal consigliere secondo cui avrebbe affermato di essere stato 'epurato' dal M5S per presunte visioni politiche differenti, quando con il post pubblicato ieri sulla pagina Facebook del M5S Palermo si è voluto semplicemente anticipare che presto ci sarebbe stato l’annunciato cambio di capogruppo. Annuncio fatto esattamente con lo scopo opposto, ovvero quello di evitare manipolazioni da parte della solita stampa pronta a massacrare il Movimento senza motivo". Così in una nota i consiglieri M5s di Palermo Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo. Sul comunicato non c'è la firma del consigliere Giulia Argiroffi, vicina a Forello.