Aggiornamento ore 19.56

a Sala delle Lapidi, ad apertura di seduta: Ugo Forello, il grillino al centro di uno scontro tutto interno al Movimento cinque stelle, ha annunciato il passo indietro e aperto così la corsa alla successione., ieri si è consumato uno strappo tra i pentastellati di Palazzo delle Aquile. Antonio Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco avevano infatti comunicato di aver cambiato capogruppo, scegliendo Randazzo al posto di Forello ma provocando anche la rabbiosa reazione di quest’ultimo che ha detto di essere stato lasciato all’oscuro dell’avvicendamento.Forello, in un'Aula in cui mancavano proprio Randazzo, Amella e Lo Monaco, a sorpresa ha però annunciato il passo indietro: “Mercoledì prossimo il gruppo si riunirà per eleggere il nuovo capogruppo – ha detto il pentastellato – ma le modalità a cui abbiamo assistito ieri sono state inaccettabili perché hanno violato i principi base di trasparenza e correttezza”.da consigliere, visto che sono stato l’eletto più votato e il candidato sindaco con il logo del Movimento. Sarò sempre pronto a difendere il diritto di dissenso e di critica dei consiglieri comunali”. E nell’intervento non è mancato anche un riferimento al sindaco Orlando: “Mi ha mandato un messaggio e lo ringrazio, ma gli ho anche detto che spero di continuare a essere il suo più acerrimo nemico. Mi spiace che le dinamiche interne indeboliscano le opposizioni di fronte a una maggioranza, da oggi avrò l’onere di raddoppiare gli sforzi. Certo, avrei gradito dai vertici del mio movimento delle dichiarazioni chiare e inequivocabili rispetto a quanto successo e al diritto di ciascuno di noi di critica, dissenso e valutazione”.In un post su Facebook, Randazzo replica a Forello: "Siamo contenti che i mal di pancia del consigliere Forello siano stati resi finalmente pubblici dal diretto interessato. Ci dispiace però umanamente per l’assoluta mancanza di rispetto riservata dal collega agli altri componenti del gruppo consiliare e agli attivisti che avevano riposto in lui fiducia, e continuiamo a non comprendere il motivo per cui abbia deciso di raccontare una versione completamente falsata della realtà, frutto di una sua ricostruzione distorta. Ci sentiamo profondamente offesi dalle allusioni di quello che fino a ieri, con tutti i suoi pregi e difetti, consideravamo una persona importante nel nostro percorso. Forello è liberissimo di continuare a portare avanti le sue battaglie personali, ma non possiamo accettare di venire strumentalizzati per motivi che tuttora non comprendiamo. Ciononostante, dato l’annuncio show di Forello, che al posto di assecondare il naturale avvicendamento nel ruolo di capogruppo ha deciso in diretta Facebook di forzare i tempi annunciando le proprie dimissioni, resteremo in attesa dei prossimi atti formali comunque già concordati".